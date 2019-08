Baut die Stadt nachhaltig genug?

Die Wohnungsnot in Wolfsburg sei groß. Es gebe 5.000 Wohnungssuchende und noch einmal so viele Interessenten für ein Grundstück. Die Stadt hat daher ihre Bauoffensive aufgelegt – mit dem Ziel, bis 2025 Wohneinheiten anbieten zu können. Die Not von Umwelt und Natur sei ebenfalls groß, erklärt Michael Bittermann. Der Nordsteimker möchte mit Blick auf die Klimakrise eine umfassende Diskussion zum nachhaltigen Bauen anstoßen. Sein Vorwurf...