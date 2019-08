Polizei stuft Fußballspiel in Wolfsburg als Risiko-Spiel ein

Gleich zum Start in die Bundesligasaison 2019/2020 hat die Polizei Wolfsburg die Partie des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Samstag um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena als ein sogenanntes Risiko-Spiel deklariert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grundlage dieser Einordnung war das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine am 34. Spieltag der Saison 2017/2018. Damals wurden im

Gästefanblock zehn Polizisten verletzt und 38 Strafverfahren gegen Kölner Anhänger eingeleitet. Aufgrund von Informationen der Kölner Polizei erließ die hiesige Polizeibehörde in Braunschweig 20 Aufenthalts- und Betretungsverbote für Kölner Fußballanhänger, die schon mehrfach wegen Gewaltdelikten bei Fußballspielen in Erscheinung getreten waren. Die Verbote beziehen sich auf den Allerpark und die Wolfsburger Innenstadt.

Die Polizei Wolfsburg erwartet für das Spiel am Samstagnachmittag, dass etwa 3000 bis 4000 Fans des

1. FC Köln überwiegend mit Bussen und Autos nach Wolfsburg reisen werden. Aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse über potenzielle Störungen vor. „Wir setzen auf einen friedlichen, sportlich-fairen Verlauf dieses Spiels“, erläutert Einsatzleiter Olaf Gösmann. „Trotzdem sind wir für mögliche Entwicklungen gut vorbereitet und appellieren auch an die Kooperationsbereitschaft aller Stadionbesucher.“

Aufgrund von zeitgleichen Veranstaltungen am Schloss und in der Autostadt empfiehlt die Polizei allen Fans eine frühe Anreise zur Arena. Im Idealfall nutzen die Besucher des Bundesligaspiels den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). red