Wolfsburg/Velpke: Zwei Kleinkinder bei Unfällen schwer verletzt

Wolfsburg/Velpke. Ein Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters, der andere in einem Wohngebiet in Vorsfelde.

Am zurückliegenden Wochenende wurden laut Polizei zwei Kleinkinder bei Unfällen in einem Wohngebiet in Vorsfelde und auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Velpke schwer verletzt.

Bei dem Unfall am Weideweg in Velpke wurde am Samstagnachmittag ein vier Jahre alter Junge aus der Samtgemeinde Brome von 41-jährigen VW Sharan-Fahrerin aus der Samtgemeinde Velpke erfasst. Die 41-Jährige hat den bisherigen Ermittlungen nach den Vierjährigen, der auf einem Stellplatz stand, beim Einparken übersehen. Der 34 Jahre alte Vater des Jungen war gerade damit beschäftigt, sein zweites Kind aus seinem Fahrzeug zu holen, als es zum dem Vorfall kam. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Wolfsburger Klinikum.

Eltern bringen Kind ins Krankenhaus

Bereits am Freitagnachmittag wurden Beamte der Polizei Vorsfelde erst im Nachhinein zu einem Unfall in die Johann-Albrecht-Straße gerufen. Hier wurde ein Zweijähriger schwer verletzt, als ein abgestellter VW Multivan aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts rollte und dabei den spielenden Jungen traf. Der Bully wurde erst durch ein auf der gegenüberliegenden Seite am Straßenrand abgestelltes Wohnmobil gestoppt. Während an beiden Fahrzeugen leichte Schäden zurückblieben, schnappten die Eltern ihren verletzten Jungen und brachten ihn sofort zur medizinischen Erstversorgung ins Klinikum.

Die genauen Umstände des Geschehens sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. red