Wolfsburger des Jahres: Beim Brand wird er zum Lebensretter

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bonhoefferstraße in Detmerode starb ein Bewohner, andere wurden zum Teil schwer verletzt. Marcel Becker wurde in der Nacht des 14. Juni zum Lebensretter. Der 43-Jährige holte seine bewusstlose Nachbarin aus der brennenden Wohnung und rettete...