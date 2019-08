Zehn Flüchtlinge lernen in Wolfsburg Radeln und Verkehrsregeln

Das Projekt „Radfahren vereint“ ist am Freitag zu Ende gegangen. Der Stadtsportbund Wolfsburg veranstaltete gemeinsam mit der Verkehrswacht Wolfsburg auf dem Gelände des evangelischen Kinder- und Familienzentrums Martin Luther einen integrativen Fahrradkursus für Frauen. Fahrradfahren zu können und Kenntnisse über die Verkehrsregeln zu haben, ist in Deutschland aufgrund kultureller und sozialer Herkunft nicht für jede Person selbstverständlich. Genau hier setzt das Projekt „Radfahren vereint“ vom Landessportbund Niedersachsen an, heißt es in einer Mitteilung. Integrative Fahrradkurse und integrative Radtouren ermöglichen zugewanderten Menschen sowie sozial Benachteiligten mobiler und selbstständiger im Alltag zu werden und das Wir-Gefühl zu stärken.

Etwa zehn Frauen erlernten in den zwei Wochen neben den Regeln und Schildern im Straßenverkehr, auch die Ausstattung des Fahrrades und das richtige Tragen des Fahrradhelms. In der Praxis galt es zunächst, das Gleichgewicht zu schulen. Dank der Flüchtlingshilfe Wolfsburg und der Fahrradwerkstatt „Am Bötzel“ in Reislingen konnte Anna Wittrin, Koordinierungsstelle für Integration beim Stadtsportbund, auf die großen Tretroller und Laufräder zurückgreifen.

Nach nur wenigen Übungsstunden zeigten die Frauen erste Fortschritte und waren sichtlich stolz auf ihre Erfolge. Alle Teilnehmerinnen erhielten neben einer Teilnehmerurkunde, einen Turnbeutel „Radfahren vereint“ inklusive einem Reparaturset sowie einem Schutzbezug für den Sattel. Die Teilnehmerinnen kamen aus Syrien, Afghanistan, Irak und Ruanda. Der Kursus wird im Rahmen des Bundesprogramms Integration durch Sport mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gefördert.