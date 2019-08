Wolfsburger Fraktionen: Busse müssen Vorteile im Verkehr haben

An der „Fridays-for-Future“-Demo in Wolfsburg beteiligen sich etwa 100 Teilnehmer.

Wolfsburg. „Fridays For Future“ diskutierte am Freitag mit Ratsherren über konkrete Maßnahmen zur Stärkung von Fahrrad und Bus und zieht vorher durch die Stadt.

Zustimmung erhielt „Fridays For Future“ von allen Disputanten aus der Ratsversammlung am Freitagabend: „Ihr seid ein wichtige Bewegung, die uns wachgerüttelt hat“, betonte Ratsherr Marco Meiners (FDP) auf der Podiumsdiskussion unterm Regendach auf dem Rathausvorplatz. Diese Einschätzung teilten Hans-Georg Bachmann (SPD), Jens Tonskötter (PUG), Olaf Niehus (PUG) und Bastian Zimmermann (Linke/Piraten). Die CDU-Fraktion beteiligte sich nicht. Die AfD war nicht eingeladen. „Die AfD stimmt mit uns nur in der Frage des Insektensterbens überein. Das genügt uns nicht“, erklärte dies die 17-Jährige Mareike. So gab es große Übereinstimmung über die Fraktionsgrenzen hinweg in den von „Friday’s For Future“ noch vor Beginn der Ratsferien im Rat vorgetragenen Forderungen: „Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver, Vorteile gegenüber dem Auto bieten“, sagte Niehus und bekannte sich zu günstigen Schülertickets und eigenen Busspuren“. Es ginge nicht an, dass der Bus mit den Autos im Stau auf der Straße stehe. „Das ist kein Vorteil“, erklärte Zimmermann. Tonskötter kritisierte die Schwerfälligkeit der schwarz-roten Landesregierung in Sachen Schülertickets und warnte vor kommunalem Alleingang. Bachmann stimmte zu, sprach sich aber für einen Wolfsburger Alleingang à la Braunschweig und Hannover aus. Klar, dass die Politiker differenziert auch parteispezifische Ansichten vertraten. Es waren letztlich Nuancen. So plädierte Tonskötter für mehr Hochbauten, um Bodenversiegelung zu vermeiden, sprach sich Niehus für eine hauptamtlich geführte Energieagentur aus, plädierte Meiners für eine Strukturreform in der Verwaltung, denn „Es geht nicht nur um politische Beschlüsse, sondern auch um deren Umsetzung“. Bachmann schilderte, dass die Schaffung eines heute alle Ortsteile mit dem Zentrum verbindenden Radwegesystems „18 Jahre gedauert“ habe. Auch aufgrund langwieriger Entscheidungsprozesse.

Der Podiumsdiskussion war eine Demonstration vorausgegangen. Mehr als 100 überwiegend junge Leute marschierten vom Bahnhof zum Rathaus. Dort bekräftigten sie, wie Miriam (17) vom Organisationskomitee sagte: „unsere Forderungen“. Dort gab es „Food Sharing“, also noch essbare, aber aussortierte Lebensmittel, eine Ausstellung über die Teilnahme einer Wolfsburger Delegation an der zentralen Demo in Düsseldorf im Juni und viel Zustimmung. „Ich habe für die jungen Leute gebacken, weil wir sie unterstützen müssen“, sagte die 55-jährige Elena Lederer, die vor 20 Jahren aus Herrmannstadt (Rumänien) kam.