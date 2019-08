Kostümgruppe wandelt in Reislingen auf den Spuren großer Frauen

Es ist nicht der erste Rundgang dieser Art, aber ganz sicher ein besonderer. Die historische Kostümgruppe des Wolfsburger Frauenzentrums „Frauenzimmer“ unter Leitung von Karin Reiter lädt am 10. August, das ist heute in einer Woche, zur Neuauflage des Reislinger Rundgangs ein. Die Damen wandeln in historischen Kostümen durch die Geschichte der Namensgeberinnen mancher Straße in Reislingen. Um 10 Uhr soll der Rundgang durch die Geschichte an der Ecke Bertha-von-Suttner-Ring/Von-Droste-Hülshoff-Straße starten. Teilnehmen dürfen alle Interessierte.

„Ich bin mit dem Bus durch die Straßen gefahren und habe mich gefragt, was für Frauen das waren, deren Namen die Straßen tragen“, erklärte Karin Reiter in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Frage, die sie offenbar nicht mehr losgelassen hat, denn aus ihrer Neugierde heraus habe sie schließlich die Idee des Rundgangs entwickelt. Der erste fand demnach 2017 statt, der zweite im vergangenen Jahr, und nun wollen sie noch einmal durch die Straßen gehen, und zwar auf Bitten des Denkmal- und Kulturvereins Fallersleben. Wenn die Mitglieder des Fallersleber Vereins nach Reislingen kommen, erleben sie eine Reise durch die Welt großer Frauen. Sieben derer wollen die Damen der Kostümgruppe beehren, beginnend bei der Pazifistin Bertha von Suttner. Die Österreicherin war Gouvernante, Sekretärin bei Nobel, Friedens- und Frauenaktivistin, und wurde als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Es ist ein wahres Frauenviertel, durch das die Gruppe wandelt, denn nicht nur Bertha von Suttner steht dort Pate für eine Straße. Am 10. August spazieren die Damen in Kostümen jener Zeiten auch durch die Straßen und Leben von Marie von Ebner-Eschenbach, Selma Lagerlöf, Nelly Sachs, Annette von Droste-Hülshoff, Angelica Kauffmann, Lavinia Fontana.

Nun mögen die Suchmaschinen im Internet alles über diese Frauen ausspucken. Doch mal ehrlich: Gibt es einen schöneren Geschichtsunterricht als jenen, den man greifen kann? „Einige der Namen sind ja geläufig, Leben und Wirken der Frauen sicher bekannt. Es gibt aber noch viele, deren Namen wir lesen, ihn aber nicht mit Fakten untermauern können“, so Karin Reiter. Am 10. August soll sich das ändern. Und bestimmt gibt es eine weitere Auflage, denn die Geschichte hat noch viele große Frauen hervorgebracht.