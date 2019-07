Diebe stehlen Auto aus Wolfsburger Parkhaus

Wolfsburg. Im Parkhaus Wache Ost schlugen die Diebe zu. Die Tat geschah am Freitag. Hinweise nimmt die Polizei an.

Bereits am Freitag verschwand zwischen 6.15 und 14.30 Uhr aus dem Parkhaus Wache Ost ein grauer Mercedes Benz, C 300 CDI. Der 27 Jahre alte Eigentümer aus Klötze hatte laut Polizei seinen Daimler in der unteren Ebene, direkt neben dem Treppenhaus ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Freitagnachmittag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, war das sieben Jahre alte Fahrzeug verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.