Wolfsburger Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer hat sich am Sonntag auf der Laagbergstraße, Ecke Stadtwallstraße, ereignet. Laut Polizei befuhr der 43-jährige Wolfsburger mit seinem Fahrrad gegen 19.30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung den Radweg an der Laagbergstraße. In Höhe der Stadtwallstraße wollte er an der dortigen Ampel vorbeifahren und streifte wohl ohne Fremdeinwirkung mit dem Lenker den Ampelmast. Er stützte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen eilten herbei und leisteten erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die medizinische Versorgung und zog einen Notarzt hinzu. Der Schwerverletzte kam ins Klinikum.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder