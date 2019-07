Lange Schlangen in der Autostadt. Das Konzert von Namika wurde kurzfristig abgesagt.

Namika-Konzert in der Autostadt kurzfristig abgesagt

Eine Viertelstunde vor dem geplanten Konzertbeginn gab es eine Durchsage: „Tut uns leid, aber Namika hat das Konzert gerade aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Wir haben alles versucht, aber es geht leider nicht.“ Die deutsche Sängerin und Rapperin könne nicht auftreten. Laut Autostadt begibt sich Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsman zweimal auf die Bühne, um sich zu entschuldigen und um Verständnis zu bitten.

Derweil stehen unzählige Gäste an den Kassen der Wolfsburger Autostadt und fordern ihr Eintrittsgeld zurück, das die Autostadt bisher nicht auszuzahlen bereit ist. Kinder weinen, weil ihr Idol anders als von den Eltern versprochen nun doch nicht auf der Bühne stehen wird. Immer mehr Besucher verlassen ohne Rückerstattung ihres Eintrittsgeldes frustriert die Autostadt. Die Mitarbeiter an der Kasse können keinerlei Auskünfte geben. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verweist die Gäste darauf, dass sie sich lediglich an die Hotline der Autostadt wenden könnten. Unterdessen füllen zahlreiche Menschen die sonst wohl eher weniger beachteten „Gästemeinungs“-Umfragebögen der Autostadt aus – wohl nicht mit den besten Resonanzen.

Soundcheck bereits gemacht

Ein Autostadt-Sprecher betont auf Nachfrage, dass man selbst von der Absage überrascht worden sei. Die Sängerin sei bereits in Wolfsburg vor Ort gewesen, hatte auch den Sound-Check schon gemacht. Dann die Absage wegen gesundheitlicher Probleme. „Wir bedauern das natürlich sehr, aber es war von uns nicht zu ändern.“ Das Konzert selbst kostete wie alle Konzerte des Sommerfestivals nichts, die Besucher zahlen nur den Sommer-Eintritt für die Autostadt (oder legen ihre Dauerkarte vor). Dieser werde nicht erstattet, sagte der Sprecher, alle anderen Attraktionen ständen ja zur Verfügung, die Absage sei höhere Gewalt.

„Angenommen haben sie das Geld ja auch, dann könnten sie es jetzt auch wieder auszahlen“, fehlt Ria Gärtner aus Wesendorf jegliches Verständnis. Edmund Müller aus Salzgitter sagt: „Ich bin extra für das Konzert hergekommen, und dass es jetzt kein Geld zurückgibt, muss man wohl so hinnehmen.“

„Eine Riesenschweinerei – und dann hat mich der Sicherheitsdienst der Autostadt auch noch gezwungen, sämtliche Bilder zu löschen, die ich von der Situation an der Kasse gemacht habe. Und es wurde sogar auf meinem Handy kontrolliert, dass alle Bilder weg sind. Ich bin mir sicher, dass das rechtlich gar nicht zulässig war – aber ich hab’s halt gemacht, um weiteren Ärger zu vermeiden“, ist Mario Carlsson aus Werder in der Nähe von Potsdam von der Autostadt sehr enttäuscht.

„Die Eintrittskarte gilt zwar für die ganze Autostadt, aber wir sind doch nur für das Konzert hergekommen“, betont seine Ehefrau Angela Carlsson. 36 Euro wurden so in den Sand gesetzt: „Für eine vierköpfige Familie ist das eine ganze Stange Geld!“

Auch der Autor dieses Artikels war privat gekommen, zusammen mit seiner Tochter zahlte er noch eine halbe Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn 18 Euro Eintritt und erkundigte sich dabei nach dem Konzert. Von einer möglichen Absage war da an der Kasse noch nicht die Rede – stattdessen wurde viel Vergnügen gewünscht. Nach 15 Minuten Stehen in der Hitze vor der Bühne dann die Enttäuschung: Das Konzert ist abgesagt, das Eintrittsgeld scheint futsch zu sein.

Der Sommer-Eintritt beträgt 20, ermäßigt 16, für Kinder 8 Euro. Ab 16 Uhr kostet der Eintritt nur 10 Euro.

Dieser Text wurde aktualisiert.