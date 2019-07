Influencer Maren und Tobias Wolf besuchen die Autostadt

Wolfsburg. Am Montag nehmen sich die beiden für ihre Fans eine Stunde Zeit für Autogramme und Selfies. Sie haben auf Youtube und Instagram drei Millionen Fans.

Anlässlich eines Influencerbesuchs zum Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg findet am Montag, 29. Juli, von 19 bis 20 Uhr eine Selfiestunde statt. Die Youtube- und Instagram-Stars Maren und Tobias Wolf genießen laut Mitteilung zwei Tage lang das Sommerfestival und laden ihre Follower ein, am „Cool Summer Beach“ ein Erinnerungsfoto mit ihnen zu machen. Mehr als drei Millionen Menschen folgen Maren und Tobias Wolf auf ihren Youtube- und Instagramkanälen, die sich den Themen Lifestyle, Reisen, Beauty sowie dem Motorsport widmen.

Wer am Montag zwischen 19 und 20 Uhr in die Autostadt kommt und sich am Welcome-Desk mit Selfiestunde mit Maren und Tobias Wolf meldet, erhält neben dem begehrten Foto mit den Stars auch freien Eintritt.