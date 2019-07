Viele Sperrungen während des Eberfestes in Vorsfelde

Während des Eberfestes in Vorsfelde Anfang August ändert sich die Verkehrsführung. Betroffen ist nach Angaben des veranstaltenden Verkehrsvereins der Bereich Untere Amtsstraße ab der Gaststätte Kupferkanne bis zum Ütschenpaul und die Lange Straße ab Kreuzung Feuerwache bis zur Volksbank BraWo sowie die Kattenstraße, An der Propstei und die Obere Meinstraße.

Der Bereich Lange Str. wird ab Donnerstag, 1. August, 6 Uhr bis Sonntag, 4. August, 18 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch für Anlieger. Ausnahme ist der Lieferverkehr. Die Einfahrt ab der Feuerwachenkreuzung in Richtung Innenstadt ist gesperrt.

Der Bereich Untere Amtsstraße wird ab Veranstaltungsbeginn, Freitag, 2. August, 15 Uhr bis Samstag,

3. August, 24 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Anlieger sind frei. Die Haltestelle der KVG am Imkerhaus sowie die drei Haltestellen an der Lange Straße entfallen. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Feuerwache eingerichtet. Die Kattenstraße und die Straße An der Propstei sind gesperrt. Die Obere Meinstraße als Sackgasse ist nur in umgekehrter Richtung befahrbar. Der Veranstalter hofft auf das Verständnis der Bevölkerung.

Bei der Veranstaltung gastiert unter anderem nach der offiziellen Eröffnung am Freitag, 2. August, gegen 17.30 Uhr ab 19.30 Uhr die Westernhagen-Coverband Mit 18 und die Partyband Showdown. Letztere steht auch am Fest-Samstag auf der Bühne. Dazu gibt es am Samstag ein Kinderfest mit Hüpfburg und Clown und ein Frühstück mit Kaffee und Kuchen.