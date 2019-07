Messerattacke in Wolfsburg: Prozessauftakt am Dienstag

Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt am Dienstag, 23. Juli, der Prozess gegen einen 35-Jährigen. Dem Angeklagten, der sich in dieser Sache in Untersuchungshaft befindet, wird versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am 1. Oktober ereignete sich die Tat (wir berichteten)....