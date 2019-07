Gegen Staus: Bauarbeiten an den Designer Outlets Wolfsburg

An verkaufsoffenen Sonntagen und anderen besucherstarken Tagen ist es auf den Straßen rund um die Designer Outlets Wolfsburg häufig voll – sehr voll. Darum werden die Parkplätze und Zufahrten des Einkaufszentrums jetzt umgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch mindestens bis August. „Wir bilden mehr Rückstaumöglichkeiten, so dass die Autos nicht mehr auf der Straße An der Vorburg stehen“, erklärt Centermanager Michael Ernst....