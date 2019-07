Polizei Wolfsburg sucht den Besitzer eines Pedelecs

Zwei Unbekannte haben in Wolfsburg am Samstag versucht, ein Fahrrad zu stehlen.

Zwei Personen, die ein schwarzes Pedelec durch die Innenstadt von Wolfsburg trugen, fielen einem Zeitungszusteller am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr auf der Pestalozziallee auf. Da dem Zeitungszusteller dieses Verhalten sonderbar vorkam, sprach er die beiden an. Diese ließen daraufhin das Fahrrad stehen und ergriffen die Flucht. Der Zeitungszusteller rief die Polizei, die aber lediglich das Fahrrad und nicht die beiden Personen antreffen konnte. Es sei davon auszugehen, dass die beiden Personen beabsichtigten, das Fahrrad zu stehlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Bei dem entwendeten schwarzen Pedelec handelt es sich um ein Damenfahrrad des Herstellers Prophete, Modell Epac Alu City. Der Besitzer des Fahrrades ist derzeit noch nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg mit einem Eigentumsnachweis zu melden. red