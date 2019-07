Täter brechen in pädagogische Einrichtung in Wolfsburg ein

Einen Schaden von mindestens 4000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine pädagogische Einrichtung der Stadt Wolfsburg im Walter-Flex-Weg angerichtet. Der Einbruch geschah zwischen Freitagnachmittag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.20 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Angestellte hatten die Tat bemerkt. Die Täter öffneten nach Polizeiangaben gewaltsam ein Fenster und stiegen in das dahinterliegende Sekretariat ein. Hier öffneten sie mit Gewalt einen Stahlschrank. An einem Tresor scheiterten sie. Die Täter stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei hofft auf Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red