Max Giesinger begeistert beim IG-Metall-Fest in Wolfsburg

Rund 20.000 Menschen haben sich am Samstag in Wolfsburg auf dem IG-Metall-Sommerfest vergnügt. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag. „Die IG Metall hatte nach dem terminbedingten Ausfall im vergangenen Jahr ein Fest mit besonders spektakulären Attraktionen versprochen – und Wort gehalten“, schreibt Pressesprecherin Christina Schneider. Zwischen 14 und 18 Uhr lockten zahlreiche Attraktionen vor allem für die Kinder auf das...