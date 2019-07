Besucher tauchen in Wendschotts Geschichte ein

Reger Betrieb herrschte am Samstag in Wendschott. Der Dorfverein hatte mittags zum Tag des offenen Niedersachsenhauses eingeladen. Die drei Führungen waren gut besucht. Werner Scholz erklärte den Gästen die Räume, zeigte die Webstube, in der Martina Michno-Bolze arbeitete, die Pferdeknechtstube,...