Mit den Frauen kam in Neindorf Ordnung in die Feuerwehr

Ehrlich sind sie ja, die Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Neindorf. Unter den 30 aktiven Ehrenamtlichen befinden sich sieben Frauen. Eine gute Quote, denn: „Das bringt schon mehr Ordnung rein“, gibt Ortsbrandmeister Tobias Albrecht unumwunden zu. An diesem Wochenende feiert die Wehr gleich zwei...