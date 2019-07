Feuerwehr bei Einsatz in Wolfsburger Shisha-Bar behindert

In der Shisha-Bar in der Poststraße brach Freitagnacht ein Feuer aus. Die Ursache ist bislang unklar.

Wolfsburg. In einer Shisha-Bar in der Poststraße brennt es. Die Polizei spricht für mehrere Personen Platzverweise aus.

Ein Brand in einer Shisha-Bar war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Freitagnacht in der Poststraße. Der angrenzende Friseursalon wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Unschön: Einige Menschen behinderten die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit.

„Mehrere Personen versuchten, trotz anhaltender Rauchentwicklung, in die Geschäftsräume der Shisha-Bar und des Friseursalons zu gelangen“, berichtete Polizeisprecher Thomas Figge. Die Polizeibeamten sprachen daraufhin mehrere Platzverweise aus. „Der Aufforderung kamen die Betroffenen letztlich auch nach“, so Figge weiter.

Der Eingang zur Shisha-Bar wurde von der Polizei versiegelt. Foto: Markus Kutscher

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand löste am Freitagmorgen um 3.15 Uhr die Rauchmeldeanlage in der Shisha-Bar Alarm aus. Ein Anwohner hatte eine Rauchentwicklung festgestellt und den Alarm gehört. Daraufhin informierte er die Polizei. Die Beamten waren in wenigen Minuten vor Ort und alarmierten die Feuerwehr. Mit Gewalt öffneten die Feuerwehrleute ein Fenster, drangen so in das Gebäude ein und entdeckten in einem Lagerraum das Feuer. Dieses wurde schnell gelöscht. Im angrenzenden Friseursalon war auch am Freitagmittag noch Brandgeruch wahrzunehmen. Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem sich die beiden Geschäfte befinden, wurden nicht verletzt.

Nachdem das Feuer in der Shisha-Bar gelöscht war, belüftete die Feuerwehr die verrauchten Geschäftsräume. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei unter (05361) 4646-0 entgegen.