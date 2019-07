Einbrecher steigen in drei Wolfsburger Kitas ein

Wolfsburg. Die Taten ereignen sich innerhalb von wenigen Stunden in Detmerode und in Hattorf.

Gleich drei Einbrüchen in Kindertagesstätten innerhalb von 13 Stunden verzeichnete die Polizei in Wolfsburg. Die Taten ereigneten sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr. Betroffen waren Kindertagesstätten in der Bonhoefferstraße und der Robert-Schuman-Straße in Detmerode sowie eine Kita in der Krugstraße in Hattorf.

Beim Einbruch in der Bonhoefferstraße kletterten der oder die Täter gegen 0.26 Uhr über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der Stephanus-Kita. Auf der Rückseite des Gebäudes öffnete der Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fenster.

„Durch einen akustischen Einbruchalarm ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete“, berichtete Polizeisprecher Thomas Figge. In unmittelbarer Nähe wurde eine Person beobachtet, die sich rasch vom Tatort entfernte. Die Person war nach Zeugenangaben etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Bekleidet war die Person mit einem Oberteil mit hellen Ärmeln und einer langen Hose.

In der Stephanus-Kita in der Robert-Schuman-Straße und der DRK-Kita in der Krugstraße in Hattorf öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und drangen so ins Innere der Gebäude ein. „Hier durchsuchten sie das dahinterliegende Büro nach Bargeld oder anderen Wertgegenständen. In einem Fall erbeuteten sie einen Laptop und etwas Münzgeld“, berichtete Polizeisprecher Thomas Figge.

In allen drei Fällen sei der angerichtete Schaden weitaus höher als der Wert der Beute. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf mindestens 3000 Euro.

„Wir können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen“, betonte Figge. Die ermittelnden Beamten hoffen darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0.