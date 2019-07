Nach Unfall in Wolfsburg: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Wolfsburg. Der 36-Jährige war am 22. Juni aus unbekannten Gründen in die Leitplanke gefahren und verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Der am 22. Juni in Fallersleben auf der Straße Westrampe schwer verunglückte Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn ist am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei Wolfsburg am Freitagmorgen mit. Der 36-Jährige hatte am Samstagmittag gegen 12.18 Uhr nach einem Überholmanöver die Kontrolle über seine 750er Suzuki verloren und war gegen die Leitplanke geraten. Anschließend kam er mit seiner Maschine zu Fall und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Mann verstarb im Krankenhaus

Er wurde zunächst dem Klinikum in Wolfsburg zugeführt und anschließend in die medizinische Hochschule nach Hannover verlegt, wo er nun verstarb.