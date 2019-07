Nach Dürresommer in Wolfsburg: Rat und Bürger in Sorge

In bisher beispielloser Intensität beschäftigte sich der Rat am Mittwoch mit Umweltthemen. Die Folgen des Dürresommers 2018 beschäftigen sowohl die Fraktionen als auch Einwohner. Gleich zu Beginn der Sitzung kritisierten Antje Sellmer vom Agenda-Forum und die Naturschützerin Tanja Wagenländer in der Einwohnerfragestunden das Vorgehen gegen den sich bei Trockenheit ausbreitenden Borkenkäfer. Sie berichteten, dass Forstarbeiter in...