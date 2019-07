Wolfsburg. Die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer setzt sich für Ausbildungsmöglichkeiten in Wolfsburg ein.

Wird es einen Studiengang für Hebammen in Wolfsburg geben?

Die Vorsitzende des Wolfsburger Sozial- und Gesundheitsausschusses, Immacolata Glosemeyer (SPD), warnt vor einem Verlust der Hebammenausbildung in der Region Braunschweig und schlägt vor, dass sich die Ostfalia-Hochschule um einen Studiengang bewerben solle.

Eine EU-Richtlinie schreibt vor, dass die Hebammenausbildung in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2020 in einen Hochschulstudiengang überführt werden muss, heißt es in einer Mitteilung von Glosemeyer. Aus dem Raum Braunschweig lägen bislang jedoch noch keine Bewerbungen um einen der vier niedersächsischen Hebammenstudiengänge vor.

„Ohne Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort droht sich die ohnehin kritische Versorgung mit Hebammen in der Region weiter zu verschärfen“, befürchtet Glosemeyer, die im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Niedersächsischen Landtages sitzt. „Mit der Fakultät für Pflegewissenschaft verfügt die Ostfalia auf ihrem Campus in Wolfsburg über ein anschlussfähiges Angebot für die akademische Hebammenausbildung. Es wäre eine vertane Chance, würde man nicht darauf zurückgreifen.“

Auch die anderen Mitglieder der „Braunschweiger Gruppe“, eines Zusammenschlusses der SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk, wie Annette Schütze und Dr. Christos Pantazis, wünschen sich eine Bewerbung der Ostfalia.

„Die Begleitung und Betreuung durch eine Hebamme ist für werdende Eltern unglaublich wertvoll und wichtig. Und unser Krankenhaus braucht auch in Zukunft dringend Hebammen. Daher unterstützt die Stadt Wolfsburg die Forderung der Braunschweiger Gruppe ausdrücklich, damit auch in Zukunft genügend Hebammen vor Ort sind, um den guten Start als Familie zu sichern!“, erklärte Monika Müller, Wolfsburger Stadträtin für Soziales und Gesundheit. red