Grundschulrektorin Doris Henjes: Elterntaxis ein Problem

Nach 42 Berufsjahren geht Doris Henjes in den Ruhestand. Die 65-Jährige leitete seit 2011 die Grundschule Alt-Wolfsburg, davor war sie Rektorin an der Käferschule (2003-2011) und der Grundschule Reislingen-Neuhaus (1995-2003). Außerdem unterrichtete sie an den Grundschulen in Mörse, Fallersleben, Schöningen und an der Wohltbergschule.