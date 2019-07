Rucksack in Vorsfelde vergessen – Polizei sucht Besitzer

Die Polizei in Vorsfelde sucht den Besitzer eines Rucksacks. Eine aufmerksame Bürgerin fand den Rucksack am Dienstagvormittag um 9.40 Uhr. Er stand in der Bushaltestelle vor einem Lebensmitteldiscounter an der Von-Droste-Hülshoff-Straße, Ecke Gerta-Overbeck-Ring, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die aufmerksame Bürgerin hatte den Fund gemeldet, war aber schon vor dem Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ort. Bislang hat sich niemand bei der Polizei gemeldet. Die Beamten gehen nicht davon aus, dass der Rucksack aus einer Straftat stammt, sondern dass er schlichtweg vergessen wurde.

Der Rucksack hat die Schriftzüge Kappa und ist in einem Camouflage-Look gehalten. Über den Inhalt des Rucksacks hüllt sich die Polizei in Schweigen: „Das kann uns der rechtmäßige Eigentümer bestimmt selbst erzählen.“ Der Besitzer kann sich den Rucksack bei der Polizeistation Vorsfelde, Petristraße 22, (05363) 992290, abholen. red