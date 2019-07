Reislingen: Grüne Route soll entlang des Windberges führen

Hier sei so ein Projekt, um das es der Fridays-for-Future-Bewegung gehe, freute sich Hans-Georg Bachmann, SPD, am Mittwoch im Rat der Stadt, als es um die Alternative Grüne Route ging. „Das ist der richtige Weg“, so Bachmann über den geplanten verkehrspolitischen Beitrag zum Klimaschutz. Man könne...