Fridays for Future: Forderungen an den Wolfsburger Rat

Seit Monaten demonstrieren Schüler in aller Welt für einen konsequenten Klimaschutz. Doch bewegt habe sich noch nicht viel, kritisierte Janine Tönnies als Sprecherin der Wolfsburger Fridays-for-Future-Gruppe am Mittwoch in einer Rede vor dem Rat. 2015, 2016, 2017 und 2018 seien die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Wenn ihre Kinder und Enkel eine Zukunft haben sollten, müssten die Politiker jetzt handeln....