„Summer in the City“ beginnt am Freitag in Wolfsburg

Nach dem Shoppen am Sandstrand entspannen? Das ist ab Freitag wieder auf dem Hugo-Bork-Platz möglich! Bis zum 27. Juli bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bei „Summer in the City“ im zweiten Jahr in Folge stilechte Urlaubsatmosphäre, bequeme Liegestühle und abwechslungsreiche Musik in der Wolfsburger Innenstadt.

Besonders können sich die Besucher auf die Sommer-Bar am 13. Juli freuen, wie die WMG mitteilt. Zur dauerhaft bei „Summer in the City“ betriebenen italienischen Strand-Theke von Enzo Natale gesellen sich unter dem Motto „Gin und Whisky kriegen dich Rum“ dann vier weitere regionale Gastronomen und Händler.

Am italienischen Stand werden zudem weiterhin sowohl alkoholhaltige als auch alkoholfreie Getränke sowie Snacks angeboten. Perfekt macht den Abend das Honolulu-Quartett aus Gifhorn, das ab 18 Uhr passend zu den angebotenen Cocktail-Klassikern auch die musikalischen Klassiker wiederaufleben lässt.

Mit der Sommer-Bar findet auch das Wolfsburger Eisstockschießen seinen Abschluss. Vom 7. bis 13. Juli bietet eine energieneutrale Kunststoffeisbahn auf dem „Summer in the City“-Gelände den passenden Unterhaltungsfaktor. Höhepunkt ist hier der Cup der Wohnungsbaugesellschaften. Dieser findet am 10. Juli statt. Um auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten, wurde der Anmeldeschluss bis zum 9. Juli, 13 Uhr, verlängert. Teams, bestehend aus zwei bis vier Personen, melden sich unter team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de für den Cup an.

Es folgt am Samstag, 20. Juli, ein Open-Air-Kino für die ganze Familie. In Zusammenarbeit mit dem Delphin-Palast Wolfsburg wird um

16 Uhr ein Kinderfilm gezeigt. Um 20 Uhr folgt eine Komödie. Welche Filme laufen sollen, kann das Publikum vom 6. bis 9. Juli selbst entscheiden auf dem Facebook-Kanal Wolfsburg erleben unterwww.facebook.de/wolfsburgerleben.

Zusätzlich zu den Programmpunkten ist die Beach-Area inklusive der Strandbar täglich von 11.30 bis 20 Uhr, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind verschiedene Motto-Abende geplant. red