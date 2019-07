Kinderhilfswerk würdigt Engagement von Kästorfer Kita

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat bei einer Festveranstaltung das große Engagement der Städtischen Kindertagesstätte hinter den Gärten in Wolfsburg zur stärkeren Verankerung von Kinderrechten in der Kita gewürdigt. Im Zuge des Projekts „bestimmt bunt – Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“ wurden laut Mitteilung die Mitarbeiter der Einrichtung zu den Themen Kinderrechte, Inklusion sowie Partizipation fortgebildet. Dabei erhielt die Kita neben einer fachlichen Beratung sowie vielfältigen Praxismaterialien eine kostenlose dreitägige Fortbildung für das gesamte pädagogische Team. In das Programm wurden insgesamt zehn Kindertageseinrichtungen verschiedener freier und kommunaler Träger in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt aufgenommen.

„Wir haben die Städtische Kindertagesstätte hinter den Gärten in Wolfsburg sehr gerne in ihrer partizipatorischen und inklusiven Erziehungs- und Bildungsarbeit begleitet und unterstützt. Dabei ging es vor allem darum, im Kita-Alltag ein Miteinander zu fördern, in dem Vielfalt wertgeschätzt wird und das alle Kinder aktiv mitgestalten können. Denn ein solches Bildungsumfeld wirkt sich positiv auf die Identitätsentwicklung von Heranwachsenden aus“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

„In der Zusammenarbeit mit dem Trainerinnen-Team des Deutschen Kinderhilfswerkes nutzten wir die Zeit intensiv, uns mit unserer Haltung auseinanderzusetzen. Praktische Beispiele, wie Demokratie in der Kita gelebt wird, zeigten uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Kristin Peters, Leiterin der Städtischen Kindertagesstätte hinter den Gärten.