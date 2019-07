Autofahrerin übersieht Motorradfahrer in Fallersleben

Auf der Hoffmannstraße, Ecke Hofekamp, hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Motorrades ereignet. Gegen 17.40 Uhr befuhr laut Polizei eine 37 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem Skoda Oktavia die Hoffmannstraße und wollte nach links in die Straße Hofekamp abbiegen. Hierbei übersah sie einen 49 Jahre alten Motorradfahrer aus Braunschweig, der auf seiner Kawasaki Z 900 die Straße Hofekamp aus Richtung Hinterm Hagen in Richtung Gifhorner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Während der Skoda nach einem Reifenwechsel seine Fahrt fortsetzen konnte, wurde die Kawasaki gesichert in Nähe des Unfallortes abgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder