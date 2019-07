Vorsfelder Wehr transportiert gefallenen Baum am Allersee ab

Wolfsburg. Der Baum hing in der Krone eines anderen Baumes. Zwölf Freiwillige waren bei dem einstündigen Einsatz am Dienstag dabei.

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde ist am Dienstag zu einem Einsatz unweit des Allersees ausgerückt. Gemeldet wurde laut Mitteilung über die Polizei, dass dort an einem Wegstück ein Baum umzustürzen drohte. Dieses konnte der ersteintreffende Gruppenführer Volkmar Weichert bestätigen, nur war der Baum bereits gefallen und hing in der Krone eines anderen Baumes fest. Weichert entschied sich, die Drehleiter zur Einsatzstelle zu holen, um den Baum gesichert zu entfernen, da die Gefahr bestand, dass er abbricht, und dann auf den Weg fällt. Da dieses auch die Laufstrecke für den in Kürze stattfindenen Wolfsburg-Triathlon im August ist, war klar, dass es eine Gefahr darstelle. Der Feuerwehrmann Maik Bellwart trennte erst den Stamm von der Wurzel und zerkleinerte dann nach und nach den Baum. Die festhängende Baumkrone wurde dann aus der Astgabel entfernt, und so konnte dieser Baum gerettet werden. Zwei weitere Äste, die bei einem der letzten Stürme abgebrochen waren, wurden durch die zwölf Freiwilligen entfernt. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Gefallener Baum am Allersee in Vorsfelde Die Feuerwehr Vorsfelde transportiert einen Baum ab. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

