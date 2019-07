Sparkassen-Mitarbeiter erklären in Wolfsburg den SB-Bereich

Viele erledigen ihre Bankgeschäfte heutzutage online, andere kommen dafür jedoch lieber persönlich in die Bank. Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg bot sowohl Kunden als auch Nicht-Kunden am Dienstag an, ihnen die Geräte im Selbstbedienungsbereich zu erklären. „In der Vergangenheit haben wir solche Schulungen schon an einigen Standorten angeboten“, sagte Alexa von der Brelje, Sprecherin der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg. Erstmals sei es...