Missbrauch in Wolfsburg: Staatsanwaltschaft fordert Haft

Der Prozess am Landgericht Braunschweig geht seinem Ende zu: Am Dienstag will die zweite große Strafkammer in der Münzstraße ihr Urteil sprechen. Der 28-jährige Angeklagte hat in der vergangenen Woche ein Geständnis abgelegt. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Wolfsburger Jungen im Alter zwischen 10 und...