Wolfsburger Ratsgymnasiasten erhalten Mint-Zertifikate

Zusätzlich zu ihren Abiturzeugnissen erhielten fünf Ratsgymnasiasten am vergangenen Freitag das offizielle Mint-Zertifikat des Vereins Mint-EC.

Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, ist Mint-EC das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint).

Das Netzwerk mit derzeit deutschlandweit 316 zertifizierten Schulen, dem das Ratsgymnasium Wolfsburg als einzige Wolfsburger Schule angehört, vergibt seit einigen Jahren ein Zertifikat, mit dem Schüler, die sich in besonderer Weise im Mint-Bereich engagiert haben, geehrt werden.

Zur Erlangung des Zertifikats müssen überdurchschnittliche Leistungen in den Mint-Fächern erbracht, eine fachwissenschaftliche Arbeit im Mint-Bereich geschrieben und zusätzliche, außerunterrichtliche Mint-Aktivitäten erbracht worden sein. Dafür werden jeweils Punkte vergeben, deren Höhe über die Zertifikatsstufe entscheidet. In diesem Jahr konnte das Ratsgymnasium zweimal die zweite Zertifikatsstufe „Mit besonderem Erfolg“ an Pierre Serangeli und Korbinian Schatz, sowie dreimal die höchste Stufe „Mit Auszeichnung“ an Sophia Görling, Henrik Behn und Niklas Ploch vergeben.

Alle geehrten Schüler haben sich, so schreibt es die Schule, neben ihren überwiegend sehr guten schulischen Leistungen vor allen Dingen in schulischen Mint-Arbeitsgemeinschaften wie „DynaMINT“, „AkkuRacer“ oder „Jugend forscht“, sowie außerschulischen Praktika im Mint-Bereich hervorgetan.