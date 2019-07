Unbekannter zündet in Wolfsburg Zeitungen an

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr die Polizei. Er teilte den Beamten über Notruf mit, dass er soeben einen brennenden Zeitungshaufen an der Bushaltestelle Detmeroder Markt entdeckt habe. Ferner stand eine Person in der Nähe, die anschließend fluchtartig das Weite in Richtung Ernst-Reuter-Weg suchte, wie die Polizei mitteilt.

Die von dem Zeugen beobachtete Person hatte ein jugendliches Erscheinungsbild, war etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze Haare und war dunkel gekleidet. Die wenig später eintreffende Polizei konnte an der besagten Bushaltestelle einen brennenden Zeitungsstapel auffinden, der mit einem Handfeuerlöscher erst einmal abgelöscht werden konnte. Die Sekunden später eintreffende Berufsfeuerwehr übernahm die restlichen Löscharbeiten.

Einem in unmittelbarer Nähe angetroffenen 17-Jahre alten Wolfsburger konnte vorerst kein Tatvorwurf nachgewiesen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Beamten hoffen darauf, dass möglicherweise Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen an der Bushaltestelle Detmeroder Markt oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen sind. Hinweise zu der Brandstiftung nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen. red