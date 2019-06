Quartier bietet in Wolfsburg städtisches Wohnen im Grünen

Drei Glas Korn mussten sein. Eines davon zersprang am Boden. Das ist Brauch. Darauf verstand sich der Polier gut, der am Freitagmittag traditionell-zeremoniell das Richtfest im entstehenden Wohnquartier „Apura Living“ gestaltete. Das Baugebiet liegt an der neuen Straße „Steimker Promenade“. Zum...