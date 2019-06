LSW erneuert in Wolfsburg Fernwärmeleitung

Die LSW beginnt am Montag, 1. Juli, mit der Erneuerung der Fernwärmehauptleitung in der Wolfsburger Innenstadt, Kreuzungsbereich Braunschweiger Straße/ Siemensstraße. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird die Fernwärmehauptleitung auf einer Länge von etwa 300 Metern ausgetauscht. Da die neue Leitung in die bestehende Versorgungstrasse verlegt wird, wird vorab in der Grünfläche westlich der Braunschweiger Straße eine oberirdische Ersatzversorgung DN 200 realisiert. Das 220 Meter lange Provisorium sichert laut LSW während der Bauphase die Versorgung der Stadtteile Rabenberg und Eichelkamp. Die Querung der Rad- und Fußwege erfolge unterirdisch.

Die Bauarbeiten zur Hauptleitung starten voraussichtlich in der Woche ab 15. Juli und finden an der Braunschweiger Straße im Gehwegbereich statt. Um die Beeinträchtigungen gering zu halten, plant die LSW, die Querung der Siemensstraße in geschlossener Bauweise auszuführen. Hierzu soll das bestehende Kanalbauwerk für den Einzug der neuen Fernwärmeleitung genutzt werden.

Fußgänger können den Baustellenbereich frei passieren. Ebenso sind alle Hauseingänge uneingeschränkt erreichbar. Die LSW weist ferner darauf hin, dass es zeitweise im Zuge der Um- und Einbindearbeiten zu Einschränkungen in der Versorgung kommen wird, betroffene Anwohner werden im Vorfeld informiert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September.