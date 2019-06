Autofahrerin fährt in Wolfsburg Radfahrerin an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmorgen an der Frankfurter Straße ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 7.50 Uhr eine 30 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg auf ihrem Fahrrad den Radweg an der Frankfurter Straße aus Richtung Westhagen in Richtung Fallersleben. In Höhe der Autobahnauffahrt zur A 39 wollte sie die Fahrbahn queren.

Eine Fahrerin in einem weißen Kleinwagen erkannte anscheinend die Situation zu spät und fuhr gegen das Rad der 30-Jährigen. Diese stürzte vom Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Anstatt anzuhalten setzte die Kleinwagen-Fahrerin ihre Fahrt auf die A39 fort. Ein aufmerksamer Autofahrer stoppte und kümmerte sich um die Radfahrerin. Da sie aber keine weitere Hilfe benötigte, setzte auch er seine Fahrt fort.

Die Polizei hofft darauf, dass noch andere Verkehrsteilnehmer den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere bitten die Beamten den Zeugen, der anhielt und sich um die Radfahrerin kümmerte, sich bei den Ermittlern zu melden. Zuständig ist die Polizei Wolfsburg,

(05361)

4646-0.