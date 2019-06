Die CDU spricht sich aus – Roth entschuldigt sich bei Jahns

Nach dem Austritt von Stefan Kanitzky aus CDU-Ratsfraktion und Partei (WN berichteten exklusiv), stellte sich CDU-Ratsherr Frank Roth öffentlich hinter ihn, und kündigte in unser Zeitung ebenfalls seinen Fraktionsaustritt an, falls es keine personellen Änderungen an der Spitze gebe. In einem...