Die Wolfsburger Fußgängerzone wird zur Jazz-Bühne

Zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Konzertreihe „Jazz & more“ in der Innenstadt statt. An sechs Samstagen spielen die Bands jeweils in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz. Los geht es am 6. Juli mit der Saratoga Seven Jazzband. Darüber hinaus findet ein Sonderkonzert am 16....