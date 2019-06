VWI vermietet im „Stadtgarten Wellekamp“ 56 Wohnungen

56 neue Mietwohnungen für Wolfsburg: Am Dienstag hat im Beisein von Wohnungsinteressenten und Vertretern des Ortsrats der Vertriebsstart des Neubauprojekts „Stadtgarten Wellekamp“ stattgefunden. Die Besucher konnten sich laut einer Mitteilung bei der Besichtigung von zwei Musterwohnungen einen persönlichen Eindruck verschaffen und Fragen an die Mitarbeiter von Volkswagen Immobilien stellen.

VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt betonte in seiner Ansprache, wie wichtig passgenaue Wohnungsangebote für den Standort seien: „Mit unseren Neubauten im Wellekamp bieten wir für eine breite Zielgruppe komfortablen Wohnraum in innenstadtnaher Lage an. Der Fokus liegt dabei auf Wohnungsgrößen zwischen zwei und drei Zimmern, die mehr und mehr gefragt sind.“

Die Architektur der neuen Mehrfamilienhäuser sieht laut VWI ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Gebäudekörpern und den vorhandenen Park- und Grünflächen vor und orientiert sich an der vorhandenen Bebauung. Das Angebot reiche von der Zwei-Zimmer-Wohnung mit etwa 60 Quadratmetern bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen mit rund 90 Quadratmetern. Alle Wohnungen hätten barrierearme Grundrisse, seien per Aufzug erreichbar und hätten Balkone. Ausreichend PKW-Stellplätze seien auf dem Grundstück geplant.

Weitere Informationen zu den Mietwohnungen im Stadtgarten Wellekamp gibt es auf www.vwimmobilien.de/wellekamp und www.zuhause-in-wolfsburg.de

Neben den 56 Neubauwohnungen befindet sich im Wellekamp ein weiteres Gebäude auf der Zielgeraden: SPLACE Business Apartments sollen die Privatsphäre und den Wohlfühlcharakter einer Mietwohnung bieten und dabei ein komfortables Zuhause auf Zeit sein. Sie sollen die Lücke zwischen Hotel und Mietwohnung schließen. Die Apartments werden eine Größe von 26 bis 46 Quadratmetern haben und bieten zusätzliche Komfortmerkmale – vom Einkauf über die Kleiderpflege und Apartment-Reinigung bis hin zu Möblierung, Highspeed-Internet, Smart Home und integrierten Mediensystemen, außerdem Fitnessbereich, Dachterrasse, ein eigener Stellplatz und Ladestationen für Elektromobilität. Die Eröffnung ist für Ende 2019 geplant.