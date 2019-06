Die Fallersleber Karateka sind wieder zu Hause

Das 1. Karate-Dojo Fallersleben von 1967 ist zurück in der kleinen Gymnastikhalle der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule. „Jetzt sind wir endlich wieder zu Hause, jetzt ist endlich alles wieder so, wie es sein soll, wir sind sehr glücklich“, freut sich Pressewartin Nina Englert-Kleimeyer. Ende Mai stand der Umzug zurück in die Stammhalle des Vereins an. Am Montag, 27. Mai, fanden die ersten Trainingseinheiten in Fallersleben statt....