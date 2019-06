Einbruch in Heidgarten-Schule in Vorsfelde

Unbekannte sind zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in die Schule in der Straße Zum Heidgarten eingebrochen. Eine Angestellte hatte die Polizei alarmiert. Wie Sprecher Thomas Figge mitteilte, zerstörten die Täter mit einem Feuerlöscher die Glasfüllungen diverser Schultüre und durchsuchten Schränke, vermutlich nach Bargeld. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Vorsfelde,

(05363) 99229-0. klr