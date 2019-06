A39 wird zwischen Mörse und Flechtorf voll gesperrt

Die A 39 bei Wolfsburg wird in der Nacht von Freitag, 28. Juni, 22 Uhr, auf Samstag, 29. Juni, etwa 5 Uhr, in Richtung Braunschweig zwischen Mörse und Flechtorf voll gesperrt. Grund seien Montagearbeiten für eine Verkehrszeichenbrücke an der Anschlussstelle Flechtorf, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag in Wolfenbüttel mit.

Umleitung über Mörse und Flechtorf

Der Verkehr wird in dieser Zeit ab der Anschlussstelle Mörse über die U 58 zur Anschlussstelle Flechtorf umgeleitet. Wie die Behörde weiter mitteilte, kann es in den Stunden vor und nach der Vollsperrung zu Behinderungen durch Vor- beziehungsweise Nacharbeiten kommen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.