Landwirte sprechen in Velstove über Eigenschaften der Rübe

Es gibt Begriffe, die sich wie selbstverständlich im Sprachgebrauch wiederfinden. Zuckerindustrie ist so einer, und der liegt vielen Landwirten schwer im Magen, vor allen Dingen jenen, die Zuckerrüben anbauen. Einige von ihnen trafen sich am Montagmittag auf dem Hof von Hagen Reinbeck-Grube in...