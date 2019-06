Jetzt bestätigt: Max Giesinger singt in Wolfsburg

Max Giesinger ist am Abend des 6. Juli Stargast des Sommerfestes der IG Metall. Auf der jüngsten Betriebsversammlung von VW in der Vorwoche bestätigten sowohl Betriebsratschef Bernd Osterloh als auch Sommerfest-Gastgeber und IG Metall-Chef Hartwig Erb das, was unsere Zeitung schon vor geraumer Zeit...