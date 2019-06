Dieses Kätzchen wurde an der A39 gefunden.

Wolfsburg Die kleine Katze ist etwa neun Wochen alt und hat sich in einem Abwasserrohr versteckt.

Kätzchen an A39 gefunden: Tierhilfe Wolfsburg bittet um Hinweise

. Die Tierhilfe Wolfsburg bittet um Mithilfe. An der Autobahn 39, von Tappenbeck kommend in Richtung Fallersleben, wurde am Dreieck der Autobahnabfahrt Weyhausen ein kleines Kätzchen gefunden.

Am späten Sonntagabend wurde das etwa neun Wochen alte Kätzchen von vorbeifahrenden, aufmerksamen Autofahrern aufgefunden, schreibt die Tierhilfe Wolfsburg auf ihrer Facebook-Seite. Die Katze hatte sich an der Autobahn in einem Abwasserrohr versteckt.

Wurde das Tier ausgesetzt?

Die Tierhilfe vermutet, dass das Tier dort ausgesetzt worden sei, da die Fundstelle weit von einem Wohngebiet entfernt liegt und die Auf- und Abfahrten von Grünflächen eingesäumt ist.





Facebookseite der Tierhilfe Foto: Tierhilfe Wolfsburg / Screenshot

Das Kätzchen befindet sich jetzt in Sicherheit bei der Tierhilfe.

Wer das Katzenbaby kennt oder Angaben zum Besitzer machen kann, wendet sich über Facebook an die Tierhilfe Wolfsburg oder meldet sich unter (0176) 70914819. ts