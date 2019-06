Motorradunfall in Wolfsburg: Gifhorner schwer verletzt

Die Polizei steht noch vor einem Rätsel: Aus bislang ungeklärten Gründen verlor am Samstagmittag auf der Westrampe in Fallersleben ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Der 36-Jährige, der aus dem Kreis Gifhorn stammt, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mittlerweile wird er in...