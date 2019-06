Gestohlene Motorroller in Wolfsburg aufgefunden

Gleich mehrere gestohlene Motorroller sind am Wochen wieder aufgetaucht: Wie die Polizei mitteilte, hatte am Samstagvormittag ein Anwohner des Haydn-rings der Polizei zwei Motorroller gemeldet, die er in der Parkanlage Hohenstein gefunden hatte. Die Kleinkrafträder waren offenbar kurzgeschlossen worden. Die Eigentümer konnten noch nicht ermittelt werden. Es handelt sich um einen grünen Roller der Marke Piaggio sowie um einen weißen Roller eines unbekannten Fabrikats. Die Zweiräder wurden sichergestellt und befinden sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße.

Am selben Vormittag fand ein Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe des Schützenvereins Tell in Mörse ebenfalls zwei Motorroller – die Eigentümer hatten den Diebstahl noch nicht bemerkt und wurden von der Polizei informiert. Ein Roller wurde in der Nacht zuvor in der Händelstraße (Hohenstein) entwendet. Es handelt sich um ein blaues Kleinkraftrad des Herstellers Aprilia. Das andere Zweirad – es handelt sich um ein Leichtkraftrad der Marke Pegasus – war aus dem Dantehof entwendet worden. Das dazugehörige Topcase mit Nierengurt, Helm und Handschuhen, konnte bislang nicht aufgefunden werden.